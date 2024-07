Olimpíadas 2024: Seleção Brasileira de futebol feminino vence a Nigéria na estreia

A história da Seleção Brasileira nos Jogos de Paris começou com vitória. O confronto feminino contra a Nigéria era considerado o mais fácil do Grupo C, mas o Brasil não conseguiu converter as oportunidades em gols, e venceu por apenas 1 a 0, com gol de Gabi Nunes, no estádio de Bordeaux. O resultado nesta quinta-feira (25) deixa a equipe canarinho na vice-liderança da chave, atrás apenas da Espanha, que venceu o Japão por 2 a 1 na estreia.

A Nigéria começou a partida tendo as melhores oportunidades, todas em jogadas criadas pelo lado esquerdo. Primeiro, com Ajibade cruzando à área e Ihezuo aparecendo livre na direita para finalizar por cima do gol de Lorena. Depois, na sequência do lance, foi a vez de Ucheibe arriscar da entrada da área, exigindo grande defesa da goleira do Brasil.

As nigerianas ainda tiveram nova chance aos 16. Após escanteio curto, Toni Payne cruzou para a área e a zagueira Demehin subiu entre Tamires e Antonia para cabecear por cima.

A Seleção Brasileira conseguiu responder aos 19. Após cruzamento de Tamires à área, a defesa adversária afastou parcialmente, mas a bola sobrou nos pés de Gabi Portilho. A atacante do Corinthians dominou e finalizou, mas nas mãos da goleira nigeriana. Dois minutos depois, foi a vez de Ludmila cruzar rasteiro pela esquerda, para que Portilho aparecesse sozinha, na cara do gol, mas não conseguisse empurrar para as redes. A finalização da brasileira saiu pela linha de fundo.

A partir de então, o Brasil começou a gostar do jogo e criar oportunidades claras para sair à frente. Aos 24, foi a vez de Antonia arriscar do meio de campo, e parar em defesa tranquila de Nnadozie. Dez minutos depois, brilhou a estrela da Rainha. Após cruzamento rasteiro de Antonia, Marta apareceu livre no centro da área, e estufou as redes. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento de Portilho na origem da jogada, e anulou.

A partida foi de amplo domínio do Brasil, que não conseguiu converter as oportunidades no placar. De toda forma, o 1 a 0 faz a Seleção estrear com o pé direito, e ir menos pressionada para o embate diante do forte Japão, no domingo (28), ao meio-dia.

Próximo jogo

O Brasil enfrentará o Japão no próximo domingo (28), às 11h (MS).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também