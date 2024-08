Olimpíadas: Brasil 'varre' a República Dominica e vai para semifinal do vôlei feminino

A seleção brasileira de vôlei feminino vai na contramão dos colegas do masculino e deram mais um passo em busca do título olímpico. Na manhã desta terça-feira (6), a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães 'varreram' as dominicanas.

Por 3 sets a 0, a seleção continua invicta, sem ter perdido nenhum set durante todo o torneio e venceu a partida contra a República Dominicana por 25/22, 25/13 e 25/17.

O Brasil cometeu mais erros no primeiro set, já no segundo, a República Dominicana abriu os pontos explorando o bloqueio, mas a equipe sob comando de Gabi, conseguiu encostar e abrir vantagem de até 12 pontos no set.

No terceiro set, o Brasil ficou a frente no começo e chegou a deixar as republicanas encostarem, mas abriu vantagem na metade da partida e manteve até o final

Tendo passado pela fase de grupos e oitavas de final 'batendo o Quênia, Japão e Polônia. Na semifinal, o Brasil enfrenta a equipe vencedora do confronto entre Estados Unidos e Polônia que acontece ainda nesta terça-feira, às 10h.

