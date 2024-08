Olimpíadas: Brasil vence a Espanha e vai disputar o ouro com os EUA

Brenda Leitte, com ge atualizado em 06/08/2024 às 17h15

O tão sonhado ouro olímpico está mais perto do que nunca! Com sua melhor atuação nos Jogos de Paris-2024, a Seleção Brasileira feminina dominou a atual campeã mundial Espanha durante os 90 minutos, e venceu por 4 a 2 no Vélodrome, em Marselha.

Com isso, o Brasil está de volta a uma final de Olimpíadas após 16 anos.

Irene Paredes marcou contra no início, Gabi Portilho, Adriana e Kerolin fizeram os outros gols da Seleção, com Salma Paralluelo e Duda Sampaio, contra, descontando para a Espanha.

Prata em Atenas-2004 e Pequim-2008, o Brasil vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos, algoz nas duas decisões. A decisão será neste sábado (10), às 11h (horário de MS), no Parque dos Príncipes, em Paris.

