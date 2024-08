Olimpíadas: Campeão olímpico, Isaquias Queiroz vai a semifinal da canoagem

Após se classificar nas quartas de final do C2 500m ao lado de Jacky Godmann, o atual campeão Olímpico em Tóquio 2020, Isaquias estreou nesta quarta-feira (7) no C1 1000m e ficou em segundo na bateria 2 com o tempo de 3min53s94. O tcheco Martin Fuksa, atual campeão mundial, foi o primeiro com 3min50s39.

Em ambas as provas da canoagem velocidade, apenas os dois melhores de cada bateria na eliminatória passam para as semifinais. Os demais competidores precisam encarar uma fase de quartas de final para seguir adiante.

As semifinais do C1 1000m com Isaquias Queiroz acontecem na sexta-feira (9) a partir das 5h30 (horário de MS), enquanto a final acontecerá na sequência, às 7h50.

C2 500

Isaquias também disputa a semifinal da prova C2 500 metros da canoagem velocidade com Jacky Godmann. A dupla passou pelas eliminatórias e pelas quartas ainda ontem (6). A disputada na semifinal acontece na quinta-feira (8), às 5h20 (horário de MS). A final está prevista para o mesmo dia, às 7h20.

