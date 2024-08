Olimpíadas: Dream Team vence e Brasil dá adeus às Olimpíadas

Chegou o jogo que todos os brasileiros estavam esperando, Dream Team x Brasil. As apostas estavam sendo por quanto os brasileiros iriam perder, e foi pelo placar de 122 a 87. Com isso, a Seleção Brasileira de basquete masculino está eliminada dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Os brasileiros começaram na frente, mas não durou muito. Após virarem, os norte-americanos e astros da NBA só foram ampliando o placar, finalizando a partida com 35 pontos de vantagem.

Os EUA jogaram em ritmo de treino na Arena Bercy, deixando o brasileiro Caboclo ser o cestinha do jogo, com 30 pontos. Além disso, a derrota marcou despedida do armador Marcelinho Huertas da Seleção.

Agora, os brasileiros voltam para casa, enquanto os Estados Unidos enfrentarão a Sérvia na próxima quinta-feira (08), pela semifinal das Olimpíadas, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul.)

