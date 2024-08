Olimpíadas: Estados Unidos conquistam o ouro no futebol feminino

Não deu ouro para a Seleção Brasileira feminina de futebol neste sábado (10), mas veio a prata. As jogadoras do Brasil perderam para as americanas por 1 a 0, na final dos jogos Paris-2024.

Ainda no primeiro tempo Ludmila recebeu a bola na área, driblou Naomi Girma e chutou sem chances para a Naeher, mas o gol foi anulado por impedimento da brasileira.

Sem finalizações resultando gol, o primeiro tempo foi até os 51 minutos.

Já no segundo tempo, a seleção dos EUA marcou um gol e abriu o placar. O segundo tempo teve 10 minutos de acréscimos, mas não foi o suficiente para o Brasil ao menos empatar com as americanas e ir para os pênaltis.

As brasileiras ficaram com a prata, no segundo lugar do pódio.

