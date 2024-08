Olimpíadas: Isaquias Queiroz é prata no C1 1000m da canoagem

A semifinal e a final da canoagem C1 1000 m aconteceu na manhã desta sexta-feira (9), com o brasileiro Isaquias Queiroz ficando em segundo lugar na competição em Paris.

Martin Fuksa, campeão mundial da Hungria, liderou do início ao fim da final na modalidade. Isaquias passou em quinto lugar em boa parte da prova, mas ganhou 'gás' e faturou sua quinta medalha em Jogos Olímpicos.

Serghei Tarnovschi, de República de Moldova, conseguiu o bronze.

O baiano agora tem cinco medalhas em Jogos Olímpicos. Em 2016, no Rio de Janeiro, conquistou duas pratas, no C1 200m e no C1 1000m; e o bronze no C2 1000m, ao lado de Erlon Silva. Em 2021, na edição de Tóquio, Isaquias foi medalha de ouro no C1 1000m.

