Olimpíadas: Juliana Viana é a primeira brasileira a ter uma vitória no badminton

Depois de superar Lo Sim Yan, de Hong Kong, por 2 sets a 0, nesta segunda-feira (29), a piauiense Juliana Viana faturou a primeira vitória de uma atleta brasileira no badminton em Jogos Olímpicos, desde que foi implementado em 1992 na edição de Barcelona.

A partida entre as equipes foi realizada na Arena La Chapelle - Tablado 1, na França e Juliana venceu com parciais de 21/19 e 21/14 e segue com chances de classificação em Paris 2024.

Na primeira partida, Juliana perdeu por 2 a 0 para Supanida Katethong, da Tailândia. Agora, ela aguarda o confronto entre as atletas da Tailândia e Hong Kong na terça-feira (30) para saber como que vai ficar o futuro dela dentro da competição.

Jogos de Juliana Viana | Grupo D (Simples feminino)

1ª rodada: 29 de julho

Juliana Viana (BRA) 0 x 2 Supanida Kathetong (THA)

1º set: 16 x 21;

2º set: 19 x 21.

2ª rodada: Juliana Viana (BRA) 2 x 0 Lo Sin Yan Happy (HKG)

1º set: 21 x 19;

2º set: 21 x 14.

