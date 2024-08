Olimpíadas: Na raça, Brasil fatura medalha de bronze em cima da Turquia

Depois de uma derrota contra os Estados Unidos pela final do Vôlei Feminino, a Seleção conseguiu garantir o bronze em cima da Turquia, em quatro sets acirrados na manhã deste sábado (10), pelas Olimpíadas de Paris 2024.

As brasileiras levaram a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25, e 25/15



No primeiro set o jogo foi construído ponto a ponto com as turcas coladas nas brasileiras. Já no segundo set a Turquia dominou boa parte da partida, deixando a seleção até 4 pontos atrás, no entanto, no final a equipe de Zé Roberto conseguiu se recuperar com pontos precisos de Ana Cristina, Rosa Maria e Gabi, levando o set a 27 pontos.

O terceiro set começou como Brasil abrindo vantagem, no entanto as meninas perderam o ‘gás’ e a Turquia conseguiu encostar e virar o jogo. A seleção verde e amarela começou o quarto set na frente e sem deixar as adversárias virarem conseguiram abrir até 10 pontos de vantagem e fecharam o set do bronze.

O ouro do vôlei feminino será disputado entre os Estados Unidos e Itália às 7h da manhã de domingo (11).

O vôlei feminino do Brasil é seis vezes medalhista olímpico com duas de medalhas de ouro (Pequim-2008)/(Londres-2012). Uma de prata (Tóquio-2020) e agora três bonzes (Atlanta-1996)/ (Sydney 2000) e (Paris 2024)

Campanha do Brasil





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também