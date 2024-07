Olimpíadas: Rebeca Andrade x Simone Biles, o duelo que o mundo quer ver

Um ‘duelo de gigantes’ entre a ginasta brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles irá acontecer nesta terça-feira (30), na Olimpíada de Paris. As duas se enfrentam, de maneira individual, no salto ao longo competição.

As finais terão transmissão dos canais Globo (TV aberta), SporTV (fechada) e CazéTV, além da plataforma de streaming Globoplay.

A brasileira está na disputa de sete medalhas em cinco finais diferentes, sendo: solo, trave, individual geral, salto e equipes. No solo e no salto, Rebeca é a única representante do Brasil.

Rebeca e Simone são os principais nomes da ginástica artística na atualidade e só não vão participar da final nas barras assimétricas. Além do salto, as duas irão se enfrentar nas decisões por equipes, individual geral e a trave.

Veja datas e horários das finais da ginástica artística feminina, com horários de Mato Grosso do Sul:

Equipes: terça-feira (30), às 12h15

Individual geral (Rebeca Andrade e Flávia Saraiva): quinta-feira (1º), às 12h15

Salto (Rebeca Andrade): 3 de agosto (sábado), 10h20

Barras assimétricas (sem brasileiras e sem Simone Biles): 4 de agosto (domingo), às 09h40

Trave (Rebeca Andrade e Júlia Soares): 5 de agosto (segunda-feira), às 6h38

Solo (Rebeca Andrade): 5 de agosto (segunda-feira), às 8h23

