Olimpíadas: Seleção 'atropela' o Japão e Brasil segue invicto no vôlei feminino

Em jogo que começou acirrado na quadra de vôlei na manhã desta quinta-feira (1°), a seleção brasileira feminina ganhou por 3 sets a 0 das japonesas.

Na estreia, a seleção brasileira venceu com tranquilidade o Quênia por 3 a 0 e repetiu o feito com parciais de 25/20, 25/17, 25/18.

As seleções estão divididas em três grupo com quatro equipes e Brasil, liderado por Zé Roberto, e Polônia chegam a duas vitórias e seis pontos no Grupo B e já estão matematicamente classificadas para as quartas de finais.

O confronto que define a liderança do grupo será no domingo (4) às 16h, horário de Brasília.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. As outras duas vagas serão para os dois melhores terceiros colocados.

