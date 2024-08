Olimpíadas: Seleção brasileira de vôlei vence a Polônia e garante liderança de grupo

Pela liderança do Grupo B e melhor campanha nas Olimpíadas, o Brasil enfrentou a Polônia neste domingo (4), ambas as equipes vinham de duas vitórias, e a equipe de Zé Roberto mais uma vez levou a melhor e vai às quartas.



A seleção brasileira, atual vice-campeã olímpica, que venceu o Quênia e o Japão por 3 sets a 0, repetiu o feito contra as holandesas. As parciais foram de 25/21, 38/36, e 25/14 para fechar a fase inicial das Olimpíadas e entrar na próxima fase com uma campanha irretocável.



Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. As outras duas vagas serão para os dois melhores terceiros colocados.



Agora a seleção enfrenta a República Dominicana nas quartas de final na próxima terça-feira (6), em horário a ser definido.

