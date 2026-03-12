Menu
Menu Busca sexta, 13 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Esportes

Operário luta, mas é eliminado nos pênaltis para o Vila Nova na Copa do Brasil

Zagueiro Guilherme Teixeira perdeu a cobrança que classificou time goiano

12 março 2026 - 20h27Luiz Vinicius     atualizado em 12/03/2026 às 20h27
Dellatorre foi o jogador que marcou no tempo normalDellatorre foi o jogador que marcou no tempo normal   (Roberto Corrêa/Vila Nova)

O Operário lutou até o fim, mas acabou eliminado nos pênaltis pelo Vila Nova na noite desta quinta-feira, dia 12, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No tempo normal, o placar foi de 1 a 1, com gols de Dellatorre para o time goiano e Roger Modesto para a equipe campo-grandense. Já nos pênaltis, todos os jogadores do Vila marcaram, enquanto Guilherme Teixeira foi o único a disperdiçar a cobrança, que foi defendida pelo goleiro Dalberson.

Com a vitória e a classificação, o Vila Nova arrecada mais R$ 1,07 milhão. Na próxima fase, os goianos vão encarar o Confiança-SE, que se classificou na quarta-feira ao derrotar o Tombense-MG.

Enquanto isso, o Operário volta suas atenções para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, quando viaja até Corumbá, onde encara o Corumbaense pela semifinal da competição no próximo domingo, dia 15.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operário joga por sonho da quarta fase da Copa do Brasil
Esportes
Operário visita Vila Nova por sonho de avançar a quarta fase da Copa do Brasil
Corrida do ano passado
Esportes
Corrida e Caminhada da AMA abre inscrições em Campo Grande
Edição da Corrida do DOF no ano passado
Esportes
3ª Corrida Águia da Fronteira terá Corrida Kids e exposição do helicóptero do DOF
Aulas acontecem no Shopping Norte Sul Plaza
Esportes
Mulheres poderão participar de aula gratuita de autodefesa neste sábado na Capital
Somados, os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferecem 13 categorias de benefício
Esportes
Termina nesta quarta-feira o prazo de inscrições no Bolsa Atleta
Irã as Eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2025
Esportes
Irã não participará da Copa do Mundo da Fifa
Modalidade da natação
Esportes
Mais de 480 atletas disputam Torneio Centro-Oeste de Natação em Campo Grande
Estudantes de 12 a 17 anos podem participar
Esportes
Estão abertas as inscrições para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande
Tenista, João Fonseca
Esportes
João Fonseca derrota americano e avança no Masters de Indian Wells
Corrida Feminina de 5km
Esportes
Neste 8 de março, mulheres ocupam Parque das Nações para corrida e encontro de lazer

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho
Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
Justiça
Justiça manda prefeitura reajustar tarifa técnica dos ônibus da Capital para R$ 7,79