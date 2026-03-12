Operário luta, mas é eliminado nos pênaltis para o Vila Nova na Copa do Brasil

O Operário lutou até o fim, mas acabou eliminado nos pênaltis pelo Vila Nova na noite desta quinta-feira, dia 12, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania, pela terceira fase da Copa do Brasil.
No tempo normal, o placar foi de 1 a 1, com gols de Dellatorre para o time goiano e Roger Modesto para a equipe campo-grandense. Já nos pênaltis, todos os jogadores do Vila marcaram, enquanto Guilherme Teixeira foi o único a disperdiçar a cobrança, que foi defendida pelo goleiro Dalberson.
Com a vitória e a classificação, o Vila Nova arrecada mais R$ 1,07 milhão. Na próxima fase, os goianos vão encarar o Confiança-SE, que se classificou na quarta-feira ao derrotar o Tombense-MG.
Enquanto isso, o Operário volta suas atenções para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, quando viaja até Corumbá, onde encara o Corumbaense pela semifinal da competição no próximo domingo, dia 15.