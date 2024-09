Palmeiras e São Paulo são multados em R$ 250 mil após confusão em clássico

O STJD (Superior Tribunal de Justiça do Brasil) confirmou, nesta quinta-feira (26), a pena para o Palmeiras e São Paulo após briga entre os jogadores no último clássico, disputado no dia 18 de agosto deste ano. A entidade definiu que os clubes pagarão a multa de R$ 250 mil por infrações cometidas pelos atletas Zé Rafael, Rodrigo Nestor e Sabino.

A punição é referente às partidas em que os jogadores teriam de cumprir suspensão (Zé Rafael e Rodrigo Nestor, punidos em 4 jogos e Sabino, penalizado em 5 partidas). Mas os clubes recorreram da primeira sentença para conseguir o efeito suspensivo até o julgamento do recurso.

Por isso, Zé Rafael, do Palmeiras, cumpriu metade da pena (quatro partidas) e na proposta de Transação recebeu a multa de R$ 50 mil referente a dois jogos de suspensão a cumprir.

Já pelo lado do São Paulo, Nestor cumpriu uma partida e foi multado em R$ 75 mil, enquanto o Sabino arcará com a punição de R$ 125 mil referente aos cinco jogos.

Na véspera da sessão do Pleno, a Procuradoria ofereceu aos clubes o pagamento de multa no valor de R$ 25 mil por partida para liberação de cada atleta.

Confira momento da briga:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também