Palmeiras envia proposta de pré-contrato para Gabigol

O Palmeiras formalizou, nesta segunda-feira (08), uma proposta de pré-contrato para Gabigol ao enviar uma oferta ao jogador e seu empresário, Júnior Pedroso.

Agora, o clube paulista aguarda um retorno de Gabigol para poder contar com o atleta em janeiro de 2025, sem custo de transação.

Caso queira ter o jogador de imediato, o Palmeiras precisará entrar em acordo com o Flamengo. O Rubro-Negro gostaria de ter, pelo menos, um jogador em troca. Dudu foi envolvido nas conversas, mas a negociação não evoluiu.

Diante do impasse sobre uma troca de jogadores, o Palmeiras enviou a proposta de pré-contrato ao estafe de Gabigol. O Flamengo não tem a intenção de vender o jogador por nenhuma quantia ao rival. O clube, inclusive, irá relacioná-lo para a partida da próxima quinta-feira (11), contra o Fortaleza.

Gabigol tem cinco jogos na atual edição do Brasileirão. O regulamento da competição permite que um jogador dispute no máximo seis partidas antes de se transferir para outro time que dispute o campeonato.

Em paralelo a isso, o clube carioca seguirá monitorando a possibilidade de uma transferência de Gabigol para o exterior. Internamente, há o entendimento que ele não deve assinar um pré-contrato com a equipe paulista tão rapidamente, uma vez que ainda pode receber algo mais vantajoso de outros países.

