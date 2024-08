Pesquisa mostra ranking de maiores torcidas do país; veja

Flamengo e Corinthians continuam no topo do ranking das maiores torcidas do país. São Paulo, Palmeiras e Vasco, nesta ordem, fecham o quinteto de times com maior número de torcedores. É o que mostra a última pesquisa AtlasIntel feita em parceria com o Estadão.

Os números do quinteto são semelhantes aos do levantamento feito pelo mesmo instituto divulgado pelo ge em abril de 2023. Houve variação para baixo de Flamengo (de 21,9% para 20,1%), São Paulo (9,9% para 7,6%) e Palmeiras (7,7% a 7%); e para cima de Corinthians (14,2% para 14,5%) e Vasco (6,2% a 6,6%).

Na edição deste ano da pesquisa, foram 7.374 respostas pela internet entre 1 e 5 de agosto, em respostas captadas em 1.341 municípios em todo o país. A margem de erro é de 1% na consulta da empresa especializada em pesquisas políticas.

Confira o ranking:

