Polêmica! Argentina perde na estreia das Olimpíadas após paralisação de 2 horas

Nesta quarta-feira (24), iniciou o futebol masculino dos Jogos Olímpicos Paris 2024 com o duelo entre a Argentina e o Marrocos.

Porém, o que marcou a partida foi algo nunca visto no futebol mundial. A partida acabou com placar de 2 a 1 para os africanos, mas o apito final só aconteceu quase duas horas depois do previsto no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne, na França.

O jogo se encaminhava para o fim com o Marrocos vencendo por 2 a 1, com dois gols de Rahimi e um de Giuliano Simeone, que diminuiu o placar. Foi quando o árbitro sueco Glenn Nyberg indicou 15 minutos de acréscimo, mesmo sem grandes paralisações durante o segundo tempo.

E no que parecia ser o último lance do jogo, já no fim do tempo acrescido, Medina aproveitou o bate e rebate na área e complementou de cabeça para as redes, empatando para a Argentina.

O lance revoltou os torcedores marroquinos presentes no estádio. Houve invasão do gramado, e os jogadores foram para os vestiários, sem um apito final.

Com isso, ficou a dúvida se a partida teria sido encerrada ou não, em uma resposta que só veio duas horas depois, já com portões fechados, sem a presença de público. Argentina e Marrocos voltaram a campo para disputarem três minutos que teriam ficado faltando.

Só que a retomada da partida não foi com a bola rolando, mas sim com a análise do gol de empate da Argentina no VAR. E após a revisão, foi constatado impedimento de Amionte, anulando o segundo gol argentino.

Mais três minutos de jogo foram disputados, sem grandes lances de perigo, até que o jogo foi encerrado, e a vitória do Marrocos por 2 a 1 decretada.

O técnico da Seleção Olímpica Argentina, o ex-jogador Javier Mascherano, se manifestou sobre a polêmica. "É o maior circo que vi na minha vida", disse.

