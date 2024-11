Problema intestinal deixa Gerson de fora do treino da Seleção Brasileira

Saiba Mais Esportes Brasil perde uma posição na tabela de classificação para a Copa de 2026

O meio-campista Gerson, do Flamengo, não participou do treinamento da Seleção Brasileira nesta sábado (16), no Barradão, na Bahia.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador se recupera de uma indisposição intestinal.

Na ausência de Gerson, o técnico Dorival Jr. utilizou André e Bruno Guimarães juntos, trabalhando a saída de bola do campo de defesa.

A Seleção Brasileira vem de empate com a Venezuela em 1 a 1, o que deixou a equipe na quarta posição da tabela sul-americana de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Na próxima terça-feira (19), às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul), os brasileiros enfrentarão o Uruguai, segundo colocado na tabela.

