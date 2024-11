Brasil perde uma posição na tabela de classificação para a Copa de 2026

Saiba Mais Esportes Eliminatórias: Brasil não joga bem e só consegue empate com a Venezuela

A Seleção Brasileira empatou com a Venezuela na última quinta-feira (14) em 1 a 1, com direito a gol de Raphinha e Vini Jr. perdendo pênalti. Mesmo após o empate, o Brasil estava como terceiro colocado na tabela sul-americana das Eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

Porém, Uruguai e Colômbia protagonizaram uma partida que terminou em 3 a 2 para os uruguaios nesta sexta-feira (15). Com isso, o Brasil perdeu uma posição na tabela, caindo para quarto colocado.

Agora, Argentina se mantém na primeira colocação, seguida do Uruguai. E em terceiro, a Colômbia.

O Brasil volta à campo no dia 19 contra o próprio Uruguai, às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul).

Confira como está a tabela:

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes Eliminatórias: Brasil não joga bem e só consegue empate com a Venezuela

Deixe seu Comentário

Leia Também