Promessa do esqui italiano morre aos 19 anos

O Ministério da Defesa da Itália anunciou a morte da esquiadora Matilde Lorenzi, de apenas 19 anos, causada por uma queda durante treino na pista de Val Senales na segunda-feira (28).

A atleta fazia parte da equipe do exército italiano e era uma promessa do esqui alpino. Matilde recebeu atendimento médico em um hospital de Bolzano, mas faleceu nesta terça-feira (29) em decorrência do acidente.

Matilde completaria 20 anos em dezembro. Na última temporada, disputou o Mundial juvenil, ficando na sexta posição do downhill e na oitava do Super-G. Foi campeã italiana adulta do Super-G.

