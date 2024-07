Provas aquáticas do Triatlo podem ser canceladas por causa da chuva em Paris

As provas aquáticas do Triatlo e a maratona de 10km podem ser suspensas ou, até canceladas, se as chuvas em Paris aumentarem os níveis de bactérias no Rio Sena. A medição da qualidade da água é feita diariamente e a organização espera que as chuvas cessem para que a qualidade da água atinja ao determinado.

A França tem tido um ano com mais chuvas do que o normal. Paris encarou o início de ano mais chuvoso dos últimos 30 anos. Entre janeiro e março de 2024, a capital francesa teve uma média 220mm de precipitação, valor próximo de 1995, quando choveu quase 250mm, um recorde para o período do ano.

Na última análise, feita na semana do dia 17 de julho, foi encontrado um número de bactérias acima do permitido, e o tempo chuvoso pode prejudicar ainda mais a qualidade da água.

De acordo com o portal Inside The Games, o comitê organizador não tem um plano B para os esportes que terão como palco o Rio Sena. Em caso de má qualidade da água, o Triatlo poderá acontecer sem a prova de nado.

Desde a tarde da sexta-feira (26), Paris tem tido chuvas recorrentes, que suspenderam alguns esportes, como o tênis feminino e o skate.

