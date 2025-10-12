Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025

O Brasil tem um novo campeão mundial no fisiculturismo.

Neste sábado (11), em Las Vegas, Ramon Dino escreveu seu nome na história ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, a competição mais prestigiada do esporte.

Conhecido como o “Dinossauro Acreano”, ele se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer o torneio, considerado a Copa do Mundo do fisiculturismo, e recebeu um prêmio de 100 mil dólares (cerca de R$ 552 mil).

Dino se destacou já nas prévias realizadas na manhã de sábado, encerrando o pré-julgamento dos juízes na primeira colocação, durante um intenso confronto com o alemão Mike Sommerfeld e o norte-americano Terrence Ruffin (conhecido como Ruff Diesel).

Com um físico impressionante e poses de costas marcantes, Ramon consolidou sua vantagem nas finais, disputadas à noite.

O top 3 do pódio foi completado por Sommerfeld, que ficou com o segundo lugar, e por Ruffin, em terceiro. Josema Muñoz e Niall Darwen fecharam o top 5 da categoria.

Essa é uma conquista inédita para o fisiculturismo masculino brasileiro.

Até então, o país só havia obtido títulos no Olympia com atletas mulheres. Ao todo, o Brasil já soma 14 medalhas de ouro, incluindo as três desta edição, conquistadas por Natália Coelho e Eduarda Bezerra.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também