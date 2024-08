Rio Brilhante terá competição internacional de Beach Tennis inédita em MS

A Arena Bora Beach, em Rio Brilhante recebe a partir da próxima quarta-feira (14), a competição internacional inédita de Beach Tennis BT 100 que terá premiação de US$ 10 mil (R$ 56 mil) distribuindo mais de 100 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

A competição começará na quarta-feira, 14, com o torneio BT 10 com presenças de Gabriel Lopes e Gabriel Balta. Na quinta-feira (15) a disputa do qualifying do torneio BT 100. A chave principal larga na sexta-feira (16) e irá até o domingo.

Os ingressos gratuitos podem ser solicitados pelo link https://www.sympla.com.br/etapa-itf-bt100-world-tour-rio-brilhante-ms__2545715.

Gabriel Lopes, de 17 anos, natural de Bonito (MS), atuará com o paulista de Araraquara, Felipe Santarelli e destacou: "As expectativas são boas jogando em casa com torcida é sempre muito bom , ainda mais vindo de uma sequência de torneios onde tive bons resultados dá uma confiança a mais para jogar", disse o atleta que ao lado de Santarelli foi semifinalista na última semana do BT 10 de Cuiabá (MT) e finalista no mês passado do BT 10 de Itumbiara (GO).

Os homens irão brigar com feras como o ex-top 10 mundial, Ralff Abreu, de Niterói (RJ), que forma dupla com o carioca João Lauro Carneiro. Os favoritos devem ser Matheus Buemo, 52º colocado, e Davi Ballerini, também no top 100, Matheus Belo e Elias Giolo, Pedro Mattos e Lucas Lima.

A competição é uma realização da agência NIU e tem a chancela da Federação Sul-Matogrossense de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Internacional de Tênis.

