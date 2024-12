Seis torcedores do Botafogo morreram durante comemoração pela conquista da Libertadores

No último sábado (30), o Botafogo conquistou a sua primeira Libertadores ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, em jogo realizado no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. Porém, não foi tudo festa.

O clima de celebração foi marcado por tragédias no Estado do Rio de Janeiro. Em dois episódios distintos, seis pessoas morreram, e várias ficaram feridas em decorrência de ataques a tiros em locais onde torcedores se reuniam para comemorar.

Baixada Fluminense

No domingo (1º), quatro pessoas foram mortas e uma ficou ferida em um bar na Baixada Fluminense. As vítimas fatais foram identificadas como: Douglas de Moura Costa, 39 anos; Carlos Augusto Soares Batista, 39 anos; Robert de Paula, 28 anos; e Leandro Marciano Azevedo, 31 anos.

Os disparos foram realizados por suspeitos em um carro branco. Uma quinta pessoa foi ferida e levada ao Hospital Municipal de Belford Roxo e, posteriormente, transferida ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso.

Niterói

Na noite de sábado (30), duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um ataque próximo a um bar no centro de Niterói. As vítimas fatais são: Michel da Silva Campos Pereira, encontrado morto no local, e Janete Regina Batista, que foi socorrida, mas faleceu no dia seguinte

As outras quatro vítimas baleadas foram levadas ao Hospital Azevedo Lima. A motivação e os responsáveis pelo ataque ainda são desconhecidos, e a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

