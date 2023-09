Seleção de MS participa da etapa regional das Paralimpíadas Escolares

Com pelo menos 118 pessoas integrando a equipe, Mato Grosso do Sul embarcou para Brasília, no Distrito Federal, onde participa da etapa regional das Paralimpíadas Escolares, que começa nesta quarta-feira (30) e segue até o dia 1°, próxima sexta-feira.

Estão inscritos 530 atletas em provas de atletismo, bocha e natação. A competição recebe estudantes-atletas, na faixa etária de 12 a 18 anos, com deficiências física, intelectual e visual.

A seleção sul-mato-grossense conta com atletas de 10 municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os melhores atletas da etapa regional asseguram vaga à fase final das Paralimpíadas, tradicionalmente realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). Neste ano, o evento na capital paulista será de 27 de novembro a 2 de dezembro.

No ano passado, na etapa regional, Mato Grosso do Sul conquistou 106 medalhas (52 de ouro, 30 de prata e 24 de bronze), terminando na terceira colocação geral. Já na fase final, foram 109 (47 ouros, 35 pratas e 27 bronzes), colocando o estado como o sexto melhor.

