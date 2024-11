Seleção Feminina de Vôlei do Estado conquista bronze nos Jogos da Juventude

A Seleção sul-mato-grossense de vôlei feminino conquistou o bronze da segunda divisão dos Jogos da Juventude. A competição foi realizada em João Pessoa, na Paraíba, de 24 a 28 de novembro.

A Seleção do Rio Grande do Norte foi quem conquistou o ouro. Já a do Ceará ficou com a prata. O torneio também contou com equipes do Distrito Federal, Paraíba, Amazonas, Pará e Roraima.

A medalha sul-mato-grossense veio na vitória por 2 sets a 0 sobre as representantes do Distrito Federal. O time do Estado contou com a participação de sete atletas que fazem parte do projeto social Campo Grande Vôlei.

No comando da equipe esteve o técnico Samir Ismail Dalleh.

Confira a seguir as atletas que participaram:

Bianca Irribarem Herrero Martins

Victoria Berbert Mariano Silva

Anna Beatriz da Silva Medina Paniago

Júlia Ocáriz de Souza Rosa

Heloísa Pompilio Basso

Joandra Mieris Feitosa

Ana Luiza Pereira Martins

Ana Carolina Wandelvald da Silva

Maria Heloíza Cristina Gil

Naiana Nascimento Vincensi

