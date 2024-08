Sem clube, Fernando Diniz treina time universitário em São Paulo

O técnico Fernando Diniz, ex-Fluminense e Seleção Brasileira, foi flagrado treinando um time universitário de medicina de São Paulo. Desde que deixou o clube carioca em junho, o treinador optou por não assumir novos projetos no futebol profissional, preferindo um período de afastamento das atividades à beira do campo.

No entanto, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o treinador orientando um grupo de jovens atletas universitários durante uma sessão de treino. Nas imagens, Diniz pode ser visto dando instruções táticas de forma intensa, algo característico de sua atuação nos clubes pelos quais passou.

Diniz é pai de um dos alunos do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A pedido dele, o treinador deu uma espécie de aula experimental buscando ajudar o time que vai disputar o Intermed, maior competição universitária do Brasil.

Após a demissão do Fluminense, o treinador recebeu algumas propostas de clubes do Brasil, mas as negociações não foram para frente. Fernando Diniz está em São Paulo com a família e só deve aceitar um convite para voltar a trabalhar em 2025.

@lancedigital Simplesmente Fernando Diniz treinando o time de MEDICINA da Santa Casa! Maior rolê aleatório da história? : Reprodução Internet #FutebolBrasileiro #FernandoDiniz som original - Lance!

