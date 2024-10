Semifinais da Copa do Brasil: Confira os horários e onde assistir

Nesta quarta-feira (02) acontece os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Atlético-MG x Vasco e Flamengo x Corinthians serão os espetáculos da vez.

Atlético-MG x Vasco jogam primeiro, às 18h15 (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os donos da casa chegam para o confronto após eliminarem o São Paulo na fase anterior, com vitória por 1 a 0 como visitante e empate sem gols na volta.

Para chegar às semifinais da Copa do Brasil, o Vasco eliminou Marcílio Dias-SC, Água Santa-SP, Fortaleza, Atlético-GO e Athletico-PR, sendo esse último nos pênaltis, na fase anterior.

Essa será a terceira vez em que Atlético e Vasco se enfrentarão pela Copa do Brasil. Nas outras duas, melhor para os cariocas, que avançaram em 1994 e 1995. O jogo será transmitido na Amazon Prime, Premiere e SporTV. A partida de volta será no dia 19.

Já Flamengo x Corinthians acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul). E será transmitido pela TV Globo, SporTV e Premiere.

Este é o quinto confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Os rubro-negros levaram a melhor em 1989, 2019 e 2022, ano em que decidiram a competição. Os alvinegros eliminaram os cariocas na semifinal de 2018.

Será a estreia de Filipe Luís comandando o Flamengo após a demissão de Tite. O duelo de volta entre as equipes está previsto para o dia 20, na Neo Química Arena. Quem passar pega o classificado do confronto entre Atlético-MG e Vasco.

