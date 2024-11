Semifinal da Liga Terrão terá confrontos inéditos; veja

A Liga Terrão MS 2024 está chegando ao fim. No próximo fim de semana serão disputados os jogos da semifinal do campeonato, definidos na última segunda-feira (25).

A definição foi através de um sorteio, na qual resultou em duelos inéditos. Às 15h30 do próximo domingo (01), o Unibata receberá o M2 Juventus, no Estádio Municipal Mohamed Mustafá, em Batayporã.

Às 16h, será a vez de Inter Flórida x Mega Stands/Vó Maria. A partida será realizada em Sidrolândia, no Estádio Sotero Zárate, um campo neutro. O jogo será sem torcidas.

Em 2024, mais de 250 times começaram na Liga Terrão MS. Nesta quarta edição, foram 40 sedes em 28 cidades de Mato Grosso do Sul.

A grande final está marcada para o dia 08 de dezembro, na Capital, às 7h30. Serão premiados os três melhores times, além de premiações individuais.

Confira a premiação final:

Campeão: R$ 50 mil

Vice-campeão: R$ 15 mil

Terceiro colocado: R$ 5 mil

Quarto lugar: R$ 3 mil

Artilheiro: R$ 1 mil

Goleiro menos vazado: R$ 1 mil

Melhor torcida: R$ 1 mil

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também