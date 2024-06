Sorteio define adversários do Brasil no vôlei masculino das Olímpiadas

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 iniciam no dia 26 de julho. A 30 dias da data, o sorteio para decidir os grupos da competição de vôlei masculino foi realizado em Lódz, na Polônia, palco da fase final da Liga das Nações.

A Seleção Brasileira de vôlei masculino caiu na mesma chave da Polônia, líder do ranking da Federação Internacional no momento, e da Itália, atual campeã mundial. E também enfrentará o Egito, time que se garantiu nos Jogos devido ao critério da universalidade, para representar o continente africano.

Os cabeças de chave do sorteio foram França (país-sede das Olimpíadas), Polônia (líder do ranking mundial) e Japão (segundo colocado).

Enquanto os Jogos não chegam, os brasileiros se preparam para enfrentar a Polônia, pelas quartas de final da Liga das Nações, nesta quinta-feira (27), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul)

Veja os grupos:

Grupo A - França, Eslovênia, Canadá e Sérvia

Grupo B - Polônia, Itália, Brasil e Egito

Grupo C - Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha

