Sul-mato-grossense busca marca histórica de três títulos mundiais de montaria em touros

José Vitor Leme, diretamente de Mato Grosso do Sul, inicia neste fim de semana mais uma temporada do Campeonato Mundial da Professional Bull Riders (Unleash The Beast), a maior Liga de Montaria em Touros do mundo.

O sul-mato-grossense pode entrar para a história caso conquiste o terceiro título mundial na Liga. A primeira fase da temporada da Unleash The Beast teve início na última sexta-feira (15) e termina neste sábado (16) em Tucson, Estado do Arizona, nos Estados Unidos, e reúne os 40 melhores atletas de Montaria em Touros do mundo.

José Vitor é natural de Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a cerca de 100 km de Campo Grande. Mas o atleta reside no Texas, nos Estados Unidos, há sete anos. Ele está entre os favoritos devido ao seu histórico e o bom desempenho apresentado neste segundo semestre de 2024.

Com dois títulos mundiais conquistados em 2020 e 2021, quando se tornou o segundo atleta da história a vencer o campeonato consecutivamente, ele busca fazer história e igualar a marca de Adriano Moraes e Silvano Alves, os únicos tricampeões em mais de três décadas de existência da Liga.



Serão 23 etapas entre novembro e maio de 2025, quando acontece a Final Mundial no Texas, com o grande campeão sendo coroado e recebendo o prêmio de 1 milhão de dólares.

A série de eventos acontece nas principais cidades norte-americanas como Chicago, Houston, Indianapolis e também a tradicional etapa no Madison Square Garden, a arena de eventos mais famosa do mundo, situada em Nova York.



Nesta temporada, além do terceiro título mundial, José Vitor também está de olho em outros recordes que podem ser batidos. Ele está a apenas 13 montarias de se tornar o recordista em notas acima dos 90,00 pontos na história da Professional Bull Riders (PBR) e também a seis vitórias de igualar o recorde de etapas vencidas em todos os tempos, quesito onde já é o quarto maior recordista e primeiro entre os atletas em atividade.



Outra marca importante que entra no radar de José Vitor é que caso ele conquiste seu terceiro título mundial, o bônus de 1 milhão de dólares o faria se tornar o atleta com mais premiação ganha na história da PBR. O brasileiro é o terceiro nesta lista, atrás do tricampeão mundial Silvano Alves, que encerrou a carreira em 2024.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também