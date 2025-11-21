Sul-mato-grossense Victoria e Thâmela avançam a semifinal do Mundial de vôlei de praia

A sul-mato-grossense Victoria Lopes e a sua dupla Thâmela Coradello seguem vivas na busca pelo título da Copa do Mundo de vôlei de praia. Elas avançaram para a semifinal na madrugada ao superaram as italianas Gottardi e Orsi por 2 a 0.
O próximo desafio das brasileiras serão contra as letãs Tina e Anastasija, que passaram pelas norte-americanas Shaw e Cheng por 2 a 0.
Do outro lado da chave, também tem brasileira pensando em uma vaga na final, podendo ocorrer, inclusive, um duelo canarinho pelo título da competição.
Isso porque Carol Solberg e Rebecca conseguiram uma vitória suada sobre as canadenses Melissa e Brandie, vencendo por 2 a 1, parciais de 21-17, 18-21 e 15-9. Na semifinal, elas encaram uma dupla estadunidense: Nuss e Brasher enfrentam Donlin e Denaburg.
Nas 14 edições anteriores, o Brasil ficou fora do pódio apenas em 2019. O último título veio com Ana Patrícia e Duda, em 2022.