Sul-mato-grossense Victoria e Thâmela avançam a semifinal do Mundial de vôlei de praia

Dupla superou as italianas Gottardi e Orsi, dessa vez sem sustos, por 2 a 0

21 novembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Victoria e Thamela estão na semifinalVictoria e Thamela estão na semifinal   (Reprodução/Instagram/FIVB)

A sul-mato-grossense Victoria Lopes e a sua dupla Thâmela Coradello seguem vivas na busca pelo título da Copa do Mundo de vôlei de praia. Elas avançaram para a semifinal na madrugada ao superaram as italianas Gottardi e Orsi por 2 a 0.

O próximo desafio das brasileiras serão contra as letãs Tina e Anastasija, que passaram pelas norte-americanas Shaw e Cheng por 2 a 0.

Do outro lado da chave, também tem brasileira pensando em uma vaga na final, podendo ocorrer, inclusive, um duelo canarinho pelo título da competição.

Isso porque Carol Solberg e Rebecca conseguiram uma vitória suada sobre as canadenses Melissa e Brandie, vencendo por 2 a 1, parciais de 21-17, 18-21 e 15-9. Na semifinal, elas encaram uma dupla estadunidense: Nuss e Brasher enfrentam Donlin e Denaburg.

Nas 14 edições anteriores, o Brasil ficou fora do pódio apenas em 2019. O último título veio com Ana Patrícia e Duda, em 2022.

