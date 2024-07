Tabela de jogos da Série B é divulgada; primeira rodada começa em setembro

Brenda Leitte, com ge atualizado em 10/07/2024 às 17h10

Data definida! O Departamento de Competições da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) divulgou a tabela de jogos do Campeonato Estadual Série B, que vai começar oficialmente no dia 7 de setembro.

Após reunião do Conselho Arbitral, na última segunda-feira (8), representantes da Federação e dos seis clubes que vão participar da disputa definiram o formato e regulamento da disputa: grupo único, com jogos de ida e volta entre todos, classificando os dois melhores para a final.

Dessa forma, a tabela inicial será da seguinte maneira na primeira rodada:

7/09 – Operário Caarapó x Misto (15h - Carecão);

8/09 – Naviraiense x Comercial (15h - Virotão);

8/09 – Águia Negra x 7 de Setembro (15h - Chavinha);

Confira a tabela completa de jogos da Série B

Após as 10 rodadas, no dia 10 de setembro, encerra a primeira fase, classificando os dois primeiros colocados gerais à final e ao acesso à Série A do próximo ano nas vagas de Náutico e Novo, rebaixados em 2024.

