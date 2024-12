Tênis: Brasil é eliminado da United Cup após nova série de derrotas

O Brasil se despediu da United Cup neste domingo (29), em Perth, na Austrália, após ser derrotado pela Alemanha na segunda rodada do torneio. Com resultados adversos nas partidas de simples e duplas mistas, a equipe brasileira encerrou sua participação sem vitórias na competição.

No principal confronto feminino, Bia Haddad, número 17 do mundo, foi superada pela alemã Laura Siegemund, 80ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/4. A brasileira já havia perdido na estreia contra a chinesa Xingyu Gao, 175ª, pelo mesmo placar, na última sexta-feira (27).

Pelo masculino, Thiago Monteiro, 109º do ranking da ATP, enfrentou o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, e sofreu uma derrota em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/4.

No encerramento do confronto, a dupla mista formada por Rafael Matos e Carol Meligeni não conseguiu resistir à parceria alemã de Tim Puetz e Laura Siegemund, perdendo por 2 sets a 0. Com isso, a Alemanha venceu o duelo por 3 a 0, eliminando o Brasil da United Cup.

