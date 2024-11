Três atletas do Estado representam o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares 2024

Carla Andréa, com ge

Três jovens atletas de Mato Grosso do Sul representarão o Brasil nos Jogos Sul-Americanos Escolares, que acontecerão em Bucaramanga, na Colômbia, de 1º a 11 de dezembro.

Elas integram a delegação brasileira composta por 232 pessoas e são parte dos estudantes-atletas que representarão o país em diversas modalidades esportivas.

Conheça as representantes do Mato Grosso do Sul:

Janaina de Lima Colman Lançamento de Martelo: Natural de Ponta Porã, Janaina, de apenas 13 anos, destacou-se com a conquista do ouro nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) em Recife, que rendeu a ela a classificação para o evento sul-americano.

Ana Clara Alegre Judô: De Aquidauana, Ana Clara, de 13 anos, pratica judô há sete anos e já é uma promessa do esporte no Estado. Ela também garantiu sua vaga com uma medalha de ouro nos JEBs.

Maria Eduarda da Silva 80 Metros com Barreiras: Representando Três Lagoas, Maria Eduarda, de 14 anos, competirá nos 80 metros com barreiras. Ela conquistou a prata nos JEBs e pretende melhorar seu desempenho e conquistar um lugar no pódio.

Além das atletas, Karina Quaini, diretora de Políticas de Formação Esportiva da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), também estará presente como delegada convidada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Sobre o evento

Uma das principais competições para atletas jovens da América do Sul, o evento reúne participantes de diversas modalidades como atletismo, natação, judô, futsal, vôlei, basquete e outras.

