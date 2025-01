Três equipes representam MS na Superliga Melhor Idade das Américas de vôlei

Mato Grosso do Sul estará bem representado na etapa nacional da Superliga Melhor Idade das Américas, competição de vôlei adaptado para as pessoas idosas, onde contará com três equipes para tentar conquistar o título do torneio.

A competição começa nesta quarta-feira (22), e seguirá até o dia 26 de janeiro, com os jogos acontecendo em Palmas, no Tocantins.

Os times participantes são o Conssol de Ponta Porã e o CCI (Centro de Convivência do Idoso) Vovó Ziza, de Campo Grande, além da seleção de Rochedo. A delegação sul-mato-grossense foi composta por 56 atletas com idade acima dos 40 anos.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, salienta o compromisso do governo estadual em promover a qualidade de vida para os idosos por meio do incentivo ao esporte.

Voleibol adaptado - O vôlei adaptado é uma variação do voleibol tradicional, desenvolvida no final do século 20, com regras ajustadas para atletas com mais de 40 anos. Por exemplo, no saque, a bola deve ser lançada sem ultrapassar a altura dos ombros. Assim como no vôlei profissional, há seis jogadores por time.

Contudo, os atletas da linha de frente, próximos à rede, não podem saltar ao interceptar a bola, e na recepção, o jogador pode segurá-la com ambas as mãos, sem um limite de tempo para executar o passe.

