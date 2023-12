Último aulão do 'Programa Movimenta CG' acontece terça na Praça do Belmar Fidalgo

A Praça Belmar Fidalgo será palco do aguardado 'Aulão do Programa Movimenta Campo Grande' na próxima terça-feira (12), a partir das 18h. O evento, já familiar aos alunos das oficinas, encerra as atividades de 2023 com uma programação repleta de opções para os participantes.

Os alunos terão a oportunidade de se envolver em diversas atividades, incluindo aulas de Ritmos, Fitdance, Ritbox, Beach Tennis, Futevôlei, Funcional na Areia, Capoeira e emocionantes partidas de Futebol de Campo. A proposta é proporcionar uma experiência completa de atividades físicas e esportivas para os participantes, promovendo a saúde e o bem-estar.

A expectativa é de que aproximadamente 1.500 pessoas compareçam à Praça do Belmar Fidalgo para participar do Aulão. Alunos provenientes das sete regiões da Capital, envolvidos no projeto, irão se reunir para celebrar o encerramento do programa do ano de 2023 em grande estilo.

Mais de 20 agentes sociais estarão presentes para orientar e participar ativamente dessa festividade, garantindo que o evento transcorra de maneira segura e dinâmica. A presença desses profissionais destaca o compromisso do Programa Movimenta em promover não apenas a prática esportiva, mas também valores sociais e comunitários.



O Aulão já se consolidou como uma tradição aguardada pelos alunos do Programa e pelos frequentadores assíduos da Praça do Belmar Fidalgo. A atmosfera animada e a diversidade de atividades oferecidas tornam o evento uma opção atrativa para todos os públicos.

A professora Jéssica de Souza, está empolgada com o evento. “Vamos levar algo bem legal e divertido, as músicas que são segredo. Nós professores da Zumba gostamos muito de interagir com o público. Vai ser algo que todas as gerações irão gostar, e, o principal trabalhar a emoção do público em um evento que é muito importante para a Funesp, professores e para os participantes”.

A gerente de Atividades Sistemáticas, Renata Rezende, fala sobre o evento. “Nosso Aulão de encerramento de fim de ano contará com várias atividades esportivas e, a atração principal fica por conta das danças num palco que será montado nas quadras acompanhando os professores, com muita energia, vibração e entusiasmo”.

O diretor presidente da Funesp, Maicon Mommad, diz que o evento é uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem o MovimentaCG e sentir a energia que tem nas oficinas da Funesp. “Convidamos toda população a comparecer no Belmar Fidalgo para vivenciar essa experiência única de integração, alegria e muita energia positiva".

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também