Vasco anuncia contratação de Philippe Coutinho nas redes sociais

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação de Philippe Coutinho. O meia, de 32 anos, revelado pelo clube, será emprestado pelo Aston Villa pelo período de um ano.

"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta", disse o novo reforço vascaíno.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, com um vídeo mostrando imagens de Coutinho desde o seu início no Vasco.

Philippe Coutinho será apresentado em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11), na Sede Náutica da Lagoa, às 15h11. O horário é outra referência ao número do jogador.

A negociação

A expectativa pelo anúncio era grande, e a torcida esperava a postagem do Vasco. A oficialização foi adiada em um dia por causa da troca de documentos com o Aston Villa. Coutinho provavelmente estará inscrito na CBF para o jogo da quarta que vem, contra o Atlético-GO.

Foi uma longa negociação até as partes fecharem o negócio. Depois de atuar emprestado no Al-Duhail, do Catar, Coutinho chegou ao Rio de Janeiro ainda no fim de maio, para aproveitar as férias e, na ocasião, revelou que havia conversas para voltar ao Vasco. O desejo do jogador foi crucial para o desfecho do negócio.

