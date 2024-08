Veja onde assistir a Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024

Sarah Chaves, com informações do GE

Está chegando ao fim as Olimpíadas de Paris 2024, o torneio que rendeu 20 medalhas ao Brasil nesta edição, terá seu encerramento neste domingo (11), às 15h (horário de MS), com cerimônia no Stade de France

Thomas Jolly, que também dirigiu a celebração de início dos jogos, comandará a festa que promete transformar o estádio olímpico em um grande teatro com mais de 2.800m² de palco.

Evento terá mais de 100 artistas (dançarinos, acrobatas e artistas de circo), e shows de grandes nomes da música. A revista americana Variety revelou na última sexta-feira (9) a presença de astros como Billie Eilish, Red Hot Chilli Peppers e o rapper americano Snoop Dogg, que vão fazer a 'passagem de bastão' dos jogos da França para Los Angeles, a próxima sede olímpica.

Outros nomes como Beyoncé e Taylor Swift surgiram como possíveis participações da festividade que terá parte dela realizada no ar com espetáculos de luzes que prometem guiar o público por uma jornada entre o passado, o presente e o futuro.

Onde assistir

Horário: 15h (de MS)

Onde assistir: Globo, sportv2, Globoplay e ge.

