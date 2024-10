Venda de ingressos para Superliga Masculina de Vôlei na Capital está no 2º lote

Em pouco mais de 40 dias, Campo Grande sediará a partida entre Vedacit Vôlei Guarulhos e Vôlei Renata, válida pela Superliga Masculina de Vôlei. A venda dos ingressos está no 2º lote.

De acordo com os vendedores, a procura está alta. A partida será no dia 7 de dezembro, no Ginásio Guanandizão.

Os ingressos são separados por setores, sendo cadeiras, arquibancadas e a experiência VIP, chamada 'Pé na Quadra', que oferece uma visão privilegiada da partida, além de um coquetel exclusivo.

Confira os valores dos ingressos:

Cadeiras: R$ 80,00

Arquibancadas: R$ 60,00

Experiência VIP – Pé na Quadra: R$ 300,00

Veja os locais de venda:

Planeta Esporte, Rua 7 de Setembro – Telefone: (67) 3325-6220

Planeta Esporte, Shopping Norte e Sul – Telefone: (67) 3342-1260

Planeta Esporte, Shopping Campo Grande – Telefone: (67) 3326-4364

Planeta Esporte, Rua Maracaju, 140 – Telefone: (67) 3326-4364

