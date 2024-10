Custando R$ 1,2 bilhão, Vini Jr. se torna o jogador mais valioso da história do futebol

Candidato ao Bola de Ouro, que premia os melhores jogadores do mundo no ano, o brasileiro Vini Jr. se tornou o jogador mais valioso do mundo ao alcançar um valor de mercado de 200 milhões de euros, montante que, se convertido, se aproxima dos R$ 1,2 bilhão.

Segundo o portal Transfermarkt, especializado em valores do mercado do futebol, o valor de 200 milhões de euros é histórico, e ao lado do jogador norueguês Erling Haaland, Vini Jr. se consolida com o valor de mercado mais alto na história do esporte.

Kylian Mbappé também compartilha o posto ao lado de Vini Jr. e Haaland. Atrás deles aparece Lionel Messi e, em 5ª posição, o brasileiro Neymar, que compete o mesmo valor de mercado que o argentino.

O valor de um jogador é definido pela percepção que o mercado do futebol tem relação a seu preço. Confira a lista com os valores dos jogadores que formam o “Top 5” dos mais caros:

Vini Jr. – 200 milhões de euros – outubro de 2024

Erling Haaland – 200 milhões de euros – outubro de 2024

Kylian Mbappé – 200 milhões de euros – dezembro de 2018

Lionel Messi – 180 milhões de euros – janeiro de 2018

Neymar – 180 milhões de euros – janeiro de 2018

