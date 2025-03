Vitor Genz vence a primeira corrida da NASCAR Brasil 2025 em Campo Grande

A temporada 2025 da NASCAR Brasil começou com muita emoção neste sábado (22), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande (MS). Em uma prova repleta de disputas acirradas, o atual campeão da categoria, Vitor Genz, levou a melhor e conquistou a vitória na Corrida 1 ao volante do Chevrolet #46 da RMattheis.

O gaúcho completou as 15 voltas com o tempo de 26min38s067, garantindo um início de campeonato perfeito. Na segunda posição, o paranaense Gabriel Casagrande (Ford #83), da MX Vogel, protagonizou uma excelente prova de recuperação, largando em décimo e escalando o grid para cruzar a linha de chegada apenas 2s894 atrás do vencedor.

Fechando o pódio, o experiente Rubens Barrichello (Ford #91), da Full Time, completou a prova em terceiro, consolidando um início competitivo para a temporada.

“Melhor começo de temporada que esse não há. É impossível pedir uma pole e uma vitória, mas foi uma vitória bem difícil. O Cayan estava rápido, me ultrapassou de NASCAR Boost, e eu estava calculando o que fazer. Infelizmente, ele teve um problema no carro, o que facilitou um pouco para mim no final. Ainda tinha meu Boost guardado, mas essa é a estratégia da corrida. Agora é focar na próxima”, comentou Genz.

Jorge Martelli vence na Challenge

Na categoria Challenge, o catarinense radicado em Mato Grosso, Jorge Martelli (Chevrolet #87), do Team RC, brilhou ao garantir a primeira colocação, terminando em quarto no geral, com o tempo de 26min42s996.

O segundo lugar ficou com o gaúcho Gui Backes (Ford #57), da MX Vogel, enquanto Alfredinho Ibiapina (Ford #8), da Full Time, completou o pódio, garantindo uma estreia promissora na competição.

Resultado da Corrida 1 – Etapa Campo Grande

#46 Vitor Genz (RMattheis, Chevrolet/Camaro) – 26m38s067

#83 Gabriel Casagrande (MX Vogel, Ford/Mustang) – +2s894

#91 Rubens Barrichello (Full Time, Ford/Mustang) – +3s782

#87 Jorge Martelli (Challenge, Team RC, Chevrolet/Camaro) – +4s929

#45 Léo Torres (MX Vogel, Ford/Mustang) – +6s662

#28 Gui Backes (Challenge, MX Vogel, Ford/Mustang) – +14s304

#8 Alfredinho Ibiapina (Challenge/Rookie, Full Time, Ford/Mustang) – +19s364

#7 Julio Campos/Alex Seid (MX Vogel, Ford/Mustang) – +19s423

#15 Tito Giaffone (Challenge/Rookie, Full Time, Ford/Mustang) – +20s588

#57 Felipinho Tozzo (Challenge, Team RC, Chevrolet/Camaro) – +21s157

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também