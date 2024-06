Você sabia? Goleiro do Paraguai nasceu em Mato Grosso do Sul

O Brasil entra em campo pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa América contra o Paraguai, na noite desta sexta-feira (28), às 21h (horário de Mato Grosso do Sul), em Las Vegas.

A Seleção Paraguaia é conhecida pelos brasileiros, pois uma série de jogadores da equipe atuam ou atuaram no futebol brasileiro, como Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Balbuena, ex-corinthians. Além disso, um deles é natural de Mato Grosso do Sul.

Trata-se do goleiro reserva Carlos Coronel, de 27 anos, natural de Porto Murtinho, cidade localizada na fronteira entre os países. Ele começou a jogar futebol em sua cidade natal, passou pelo Paraná e foi dispensado pelo São Paulo.

A carreira começou a engrenar na base do Red Bull Bragantino, que depois o encaminhou para a franquia da marca em Salzburg, na Áustria. Depois ele passou pelo Liefering, do mesmo país, e pelo Philadelphia Union, dos Estados Unidos, antes de chegar ao time atual, o Nova York Red Bulls.

A primeira convocação de Carlos para a Seleção Paraguaia veio em 2023. Ele foi titular em todas as rodadas das Eliminatórias e também nos amistosos antes da Copa América, mas começou o torneio como reserva e deve ficar no banco contra o Brasil.

“Foi uma decisão minha, um pouco mais do coração também, porque, querendo ou não, nasci no Brasil, mas eu sou da fronteira, a minha família também, tenho raízes paraguaias. No fim, foi uma grande conquista profissional e pessoal poder defender a seleção paraguaia. Sabia que seria difícil também defender o Brasil”, disse Carlos.

