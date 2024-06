Vôlei feminino: Brasil é eliminado da Liga das Nações pelo Japão

A Seleção Brasileira de Vôlei está eliminada da Liga das Nações Feminina. Neste sábado (22), as brasileiras perderam para o Japão por 3 sets a 2.

As japonesas começaram na frente, mas o Brasil conseguiu empatar. Em seguida, voltaram a ficar na frente e sofreram o empate outra vez. No tie-break, a equipe japonesa levou a melhor e agora vai para a decisão, onde disputará a medalha de ouro contra a Itália.

Enquanto o Brasil disputará a medalha de bronze contra a Polônia, amanhã (23), às 6h (horário de Mato Grosso do Sul).

Já a final acontece um pouco mais tarde, às 09h30 (horário de Brasília).

Na partida, pelo lado do Japão, Wada foi a principal jogadora em quadra, enquanto a brasileira Gabi comandou as ações ofensivas da Seleção.

