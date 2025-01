Zagueiro do Sevilla é detido por manipulação de cartões em benefício de apostas

O zagueiro do Sevilla, Kike Salas, foi detido nesta terça-feira (14) pela Polícia Nacional da Espanha, acusado de forçar a exibição de cartões amarelos em jogos da La Liga para beneficiar amigos envolvidos em apostas esportivas.

A investigação está sendo conduzida pelo Tribunal de Morón, que apura as circunstâncias de sete cartões amarelos recebidos por Salas entre as rodadas 30 e 38 da temporada 23/24.

Durante este período, o Sevilla já não tinha grandes ambições no campeonato, e a maioria dos cartões foram recebidos nos minutos finais de partidas, o que gerou suspeitas sobre a intencionalidade das infrações.

O defensor, que é titular absoluto do time desde novembro do ano passado, sob o comando do técnico García Pimienta, prestou depoimento ao tribunal e foi liberado para retomar os treinos com o Sevilla.

Contudo, ele também será convocado pela La Liga para mais esclarecimentos sobre o caso.

Além de Salas, outras duas pessoas do seu círculo de amizades estão sendo investigadas pelas autoridades. O jogador de 22 anos, que é conhecido por sua habilidade como zagueiro canhoto, participou de todos os últimos oito jogos do Sevilla na La Liga, sendo substituído em apenas duas ocasiões.

