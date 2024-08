Confira a programação cultural deste domingo na Capital

Para celebrar o 199° aniversário de independência da Bolívia, Capital terá evento cultural neste domingo (4), na Praça do Rádio. Feira Borogodó, contação de histórias e apresentação da turnê Barbatuque.

DOMINGO

Feira Borogodó - A edição especial de dia dos pais da feira, conta com mais de trezentas marcas de economia criativa com produtos artesanais, desde moda autoral, artesanato, artigos do lar, colecionismo, antiguidades, utilitários e gastronomia. Entre as atrações, estão o Palhaço Pepa, Grupo Acaba e Valu Samba Trio. Das 9h às 15h, na Praça da Coophafé.

Entrada é gratuita.

Independência da Bolívia - Para celebrar o 199° aniversário de independência do país vizinho, a festa inclui uma série de atividades que destacam a arte, a culinária e as danças tradicionais bolivianas. O evento é uma oportunidade para fortalecer os laços entre as comunidades bolivianas e brasileiras, promovendo a troca cultural. Será das 07h30 às 18h, na Praça Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Barbatuques 25 anos - O grupo é reconhecido mundialmente pela sua linguagem singular de percussão e música corporal. A turnê, que já viajou o Brasil inteiro, faz uma parada em Campo Grande neste final de semana. Está marcado para às 15h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00, no site.

Contação de Histórias - Para a criançada, o Grupo Casa apresenta as histórias “A Ursinha Pelúcia”, sobre uma ursinha que, ao lado do papai e da mamãe, vive uma história de recomeço da família, e “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, sobre uma senhora Joaninha que se apaixona por um senhor Grilo Viajante. Começa às 16h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também