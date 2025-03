Fim de semana tem Dj Guuga, Enterro dos Ossos e feiras em Campo Grande

Ainda tem muita folia! O fim de semana tem enterro dos ossos com o Bloco Forrózeiros, Qubera-ossos, Eita! e Techno na rua em Campo Grande. Tem também feiras, rock e forró nos bares da Capital. Confira a programação da Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Campão Graffiti: Arte urbana e cultura - Oficina de graffiti com o grafiteiro amazonense André Hulk, o foco é a conexão entre o graffiti urbano e o grafismo ancestral. A partir das 13h, na Escola Municipal Professor João Cândido de Souza. Entrada é gratuita.

Made in samba - Versão enterro dos ossos, a banda vem para animar o sextou no Capivas. A partir das 17h, no Capivas. Entrada: R$ 10,00 após às 19h.

Campão Cênico - Exibição do curta-metragem documental, Campão Cênico, apresentação teatral e bate papo no espaço do Teatral Grupo de Risco. O filme adota um estilo ensaístico a partir do ponto de vista de Rebeca, uma jovem que é levada pelo acaso ao universo cênico de sua cidade. A partir das 18h, no Teatral Grupo de Risco, localizado na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Enterro dos ossos com Cassino Boogie - Big Band Cassino Boogie invade o palco da Cervejaria Canalhas para uma noite recheada de soul, flashback, rock e muito mais. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. A partir das R$ 20,00 ingressos pelo site.

Noite das Campeãs - Será nesta sexta-feira a Premiação das Escolas de Samba campeãs que participaram dos desfiles de Carnaval em Campo Grande. A partir das 19h, no Armazém Cultural/Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Geração 80 Nacional - Neste show, com 4 horas de duração, a banda Plebheus canta os sucessos de Legião Urbana, RPM, Capital Inicial e Engenheiros do Hawaii. a partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: R$ 20,00.

DJ Guuga - DJ Guuga vem para animar o Carnavalley. A partir das 22h, no Valley Pub, localizado Av. Afonso Pena, 4150.Aí Calica - Baile muito animado para quem curte funk com Ladyafroo, Jubba, Gikka e Gaga Funkeira. A partir das 23h, no Non stop club. Entrada: a partir de R$ 10,00 ingressos pelo site.

SÁBADO

Festival de Natação Círculo Militar - Para quem quiser acompanhar o festival especial ao Dia internacional da mulher. A partir das 9h, no Círculo Militar de Campo Grande.

Aulão fitdance - Sinal para sair do sedentarismo. Muito ritmo e dança no aulão de fitdance. Será das 9h às 10h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada é gratuita.

Patrulha Canina - A Patrulha Canina está de volta para salvar o planeta Terra em mais uma aventura. Começa às 15h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 70,00 ingressos no site.

Feira Mixturô - Mix de cultura, artesanato, empreendedorismo e gastronomia, em uma edição especial ao Dia das mulheres. Será das 16h às 22h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Bloco Eita! - Em clima de enterro dos ossos, o bloco Eita! traz DJ Gikka, DJ TGB, Silveira, Charanga Eita!, Dovalle e Karla Coronel. A partir das 16h, no Monumento Maria Fumaça. Entrada é gratuita.

Bloco Quebra-ossos - União dos blocos Estação Hip Hop, Cabeça Feita, Língua Loka e Tomba Lata traz rap, reggae, samba, batuque com ar de folia. Começa às 16h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Bloco Forrózeiros - Enterro dos ossos, no estilo carnaforró, com Gabriel Chiad, Forró Ipê de Serra, Flor de Pequi, Dj Todi. Além de várias participações especiais por conta do dia da mulher. Será das 17h às 00h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

DJ Lattyna - Noite de pop, hiphop e funk para variar os ritmos da ressaca de Carnaval. Começa às 17h, no Capivas. Entrada é gratuita.

Unidos por um bom pagode - Para fechar com chave de ouro esse enterro dos ossos com DJ Julio Prodigy. A partir das 17h30, no Lupland Biergarten. Entrada: R$ 50,00 ingressos no site.

Woman’s Rock - A banda Rocket traz os lássicos do Hard Rock e Rock N' Roll. E a banda Hellora vem com muito Heavy Metal. A partir das 18h, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 20,00 ingressos no site.

Chokito - O enterro dos ossos no Madonna apresenta o cantor Chokito com muito samba e pagode. Começa às 18h, no Madonna. Entrada é gratuita.

Forrózinho com Ipê de Serra - Sextou em ritmo de forró no Quiça. Começa às 19h, no Quiça, localizado na Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Show tributo à Tina Turner e Janis Joplin - A cantora Erica Espíndola promete transformar a noite em uma celebração de força e liberdade feminina. Começa às 19h, na Rua da Divisão, 806. Entrada: R$ 57,57 ingressos no site.

Charlie Brown Jr Tributo - O Charlie Brown Jr. + Pitty & Detonautas chegam ao Blues Bar pela banda Kefla. Começa às 19h, no BLUES BAR. Entrada: R$ 35,00 ingressos no site.

Foogha + Lockdown em: A incrível história do grunge - Uma noite de muito som e energia, com os clássicos de Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden e muito mais! A partir das 21h, no Mirante PUB. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos no site.

DOMINGO

3° Festival de Verão - O evento, consolidado no calendário estadual de esportes e lazer, contará com diversas atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre. Confira aqui quais serão as atividades realizadas. A partir das 7h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Campão Graffiti: Arte urbana e cultura - Para celebrar o dia do graffiti, as atividades culturais vão desde apresentações musicais com MCs, performances de B-boys e B-girls, atividades infantis, live painting e muito mais. Será das 8h às 19h, na ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá, localizado na Rua do Comércio, 149. Entrada é gratuita.

Almoço Solidário - Está a fim de um churrasco? Aqui você encontra, além de bingo e som ao vivo durante o almoço do Projeto Aspirante. Lembre-se de levar pratos e talheres. A partir das 11h30, na Rua Guarapuava 904. Entrada: R$ 40,00 pelo site e R$ 50,00 convites no dia.

Bloco Techno na Rua - Música eletrônica ocupando os lugares públicos com o DJ Marquinhos Espinosa trazendo um set especial voltado para os anos 90, DJ Keertana e Zandza Berg. Começa às 13h, no Monumento Maria Fumaça. Entrada é gratuita.

Projeto Reggae Woman - Em especial ao mês das mulheres, com a criadora da rede nacional de reggae, BoliBoli na Seleção Vinil, e convidadas Babilônica e Vitória Chamorro. Começa às 17h, no Capivas. Entrada: R$ 10,00 após às 19h.

