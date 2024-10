Domingão tem Garimpasso e show da banda Jota Quest na Capital

DOMINGO

Feira Cultural do Panamá - A 2ª edição da feira acontece neste domingo (13), com programação especial para as crianças, adoção de pet, atrações musicais, artesanato, moda sustentável e gastronomia. Até às 15h, na Praça do Panamá. Entrada é gratuita.

Garimpasso - A feira de moda sustentável promete um dia cheio de brechós selecionados a dedo e com curadoria. A partir das 15h às 20h, na Rua Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Oktoberfest do Canalhas - O bar promete comidas típicas, chopes de estilo alemão, drinks temáticos e música ao vivo com Nitro, Fernando Morreu e Noah Trio. A partir das 16h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Mostra Grupo Casinha - O Grupo Casa tem programação feita por crianças para a criançada. Cenas autorais, lançamento de livros, contação de histórias e estreia do espetáculo "Grande Miudezas do Pantanal". Clique aqui para conferir a programação completa. Será das 16h às 19h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653 - Vila Planalto. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Mercado Sankofa - Feira de economia criativa voltada para o fortalecimento e visibilidade de empreendedores negros. As apresentações musicais ficam por conta de Pegada de Macaco e Pagode do Tadeu. A partir das 16h, em frente ao monumento Maria Fumaça, Rua Calógeras. Entrada é gratuita.

Contação de histórias - A programação infantil "Casinha", do Grupo Casa, continua no domingo com contação da história "Planeta Água". A partir das 16h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita, com inscrição pelo site.

MS Ao Vivo - Jota Quest - A banda nacional se apresenta no MS Ao Vivo neste domingo. Quem abre o show é a artista Dora Sanches. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também