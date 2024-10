Domingo de eleição tem stand-up na Capital; confira

Não só de eleições vive o domingo. Neste dia 6, os campo-grandenses tem opções de diversão envolvendo dança e muita risada. Confira:

Semana da Dança - Às 16 horas a Semana pra Dança realiza uma mostra com mais de 20 coreografias no Armazém Cultural, com entrada gratuita. A programação do evento será encerrada às 20h30 com a Clarin Cia de Dançam, apresentando o espetáculo 'Ou 9 ou 80' para maiores de 12 anos.

Stand-Up Gênios Siameses - Os comediantes Abner Dantas e Cassius Ogro trazem para Campo Grande o espetáculo "Gênios Siameses". Acontece a partir das 19h, no anfiteatro Dom Bosco. Entrada a partir de R$ 47.

