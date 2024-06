Feriadão tem Festival de Hambúrguer, Feira Explosão e cinema ao ar livre

Feriadão chegou e Campo Grande está cheia de atrações. Tem Pantalhaços, Feira Explosão, cinema ao ar livre no Parque Jacques da Luz, prêmio de dança Onça Pintada, 2° Festival Hamburgueiros e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana!

QUINTA-FEIRA

Pantalhaços - A Mostra de Palhaços do Pantanal, Pantalhaç@s, reconhecida por promover a arte da palhaçaria, traz uma programação rica em espetáculos, mesas redondas e oficinas ministradas por artistas de renome internacional. A classificação indicativa é de 16 anos. Às 14h, a programação é de mesa redonda sobre a pedagogia do riso. Às 17h, haverá espetáculo “Pipockét Pernalhaça”, e às 18h “O Grande Salto”. Para encerrar a programação do dia, no Teatro Aracy Balabanian, Circo Caramba e Damião e Cia apresentam “Gran Cirque Brado”. Acontecerá no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, 453. Entrada é gratuita. Inscrições pelo site.

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, acontece durante o final de semana. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo. A visitação é até às 21h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

Feira Gaúcha – Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País fazem parte dos produtos disponibilizados na feira que está localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande. Acontece até às 22h, no Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour. Entrada é gratuita.

Authentic Games - O parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. O canal de jogos reúne milhares de visualizações em Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping. Acontece até às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local.

Aventura na Lava - O parque “Aventura na Lava” chega à Capital, com uma brincadeira inspirada em um vulcão em erupção. O local conta com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O horário da atração segue o horário de funcionamento do Shopping. Acontece até às 23h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: a partir de R$ 50, por 30 minutos.

The Kingdom Park - O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação. Será das 16h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: ingressos a consultar no local.

Prêmio Onça Pintada - O prêmio oferece, de quinta-feira a domingo, uma oportunidade para bailarinos de Mato Grosso do Sul e de outras regiões mostrarem seu talento e dedicação à arte da dança. O festival abrange todas as modalidades de dança, incluindo ballet clássico de repertório e neoclássico, dança contemporânea, jazz, sapateado, danças urbanas, danças populares e estilo livre. As categorias variam do infantil ao sênior. Na quinta-feira, apresentam-se as seguintes modalidades: dança contemporânea, danças urbanas, jazz e estilo livre quinta. A partir das 16h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

Feira Explosão - Com expositores de gastronomia, arte e moda sustentável, a Feira Explosão acontece nesta quinta-feira no Parque Belmar Fidalgo. Será das 16h às 21h, na Rua Dom Aquino, 2536. Entrada é gratuita.

2º Festival Hamburgueiros - A 2ª edição do festival gastronômico promete agitar Campo Grande ao premiar o melhor smash burger do Estado. O evento reunirá diversas hamburguerias oferecendo delícias que vão desde os populares "smashes", vendidos a R$ 25, até opções mais robustas por R$ 35. Além da competição principal, o festival contará com uma estação dos Hamburgueiros, onde serão vendidos pão, carne e queijo a R$ 20. Para as famílias, o evento terá um espaço kids com Mundo Encantado especialmente preparado para garantir a diversão da criançada, permitindo que todos aproveitem ao máximo a experiência. A partir das 18h, nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Cinema na Praça Itinerante - O Parque Jacques da Luz, ganhará ares cinematográficos a partir desta quinta-feira, com o intuito de democratizar o acesso ao cinema. A programação se estende até domingo, com exibição de filmes que agradam ao gosto popular e diferentes faixas etárias. Na quinta-feira, será exibido o filme "Missão Impossível - Acerto de Contas". Começa às 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

SEXTA-FEIRA

Pantalhaços - A Mostra de Palhaços do Pantanal terá oficina de "Partitura Física para Palhaços – A Descoberta do Corpo Cômico", com classificação indicativa de 20 anos, mesa redonda sobre "O fazer artístico pós-pandemia e nos novos tempos", espetáculo "Kombinando com o Cerrado", "Palhasseata". Nos palcos do teatro Aracy Balabanian, a palhaça Maku Fanchulini, de Buenos Aires/Argentina, apresenta o e espetáculo "Metro e Meio", com classificação livre. A partir das 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita. Inscrições pelo site.

Prêmio Onça Pintada - Na sexta-feira, a programação é de ballet clássico de repertório, neoclássico e clássico livre no prêmio. O evento é uma oportunidade para bailarinos de Mato Grosso do Sul e de outras regiões mostrarem seu talento e dedicação à arte da dança. A partir das 16h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

Sextou no Capivas - Mari Ogatha e Bibbia comandam DJ set no Capivas Cervejaria, com hip hop e funk. Será das 17h a 00h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Cine na Praça Itinerante - Com o intuito de democratizar o acesso ao cinema, o filme "Mansão Mal Assombrada" será exibido no Parque Jacques da Luz. A partir das 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

Samba no Vexame - Sexta-feira é dia de Samba do Caramelo no Vexame Bar. A partir das 20h, no Vexame Bar, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada é gratuita até 21h30.

SÁBADO

Pantalhaços - A programação da Mostra de Palhaços do Pantanal, deste sábado, se inicia com oficina da palhaça Maku Fanchulini de Buenos Aires, Argentina, com classificação indicativa de 20 anos. Seguido pelo concerto "palhaçaria para bebês", de classificação livre. Às 18h, terá "O melhor show do mundo… na minha opinião". Às 20h, a Cia LaClass Excêntricos, de São Paulo apresenta o espetáculo "Encontro", no Teatro Aracy Balabanian. A partir das 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita. Inscrições pelo site.

Arraiá Ziriguidum - O primeiro arraiá da cidade será na Feira Ziriguidum, abrindo os caminhos de São João. Vai ter a gastronomia de sempre, arte, apresentações musicais, lazer e economia criativa. Terá também pescaria para maiores de idade e correio elegante. Os participantes poderão arrastar o pé nos embalos de Nino Rodrigues, Gabriel Chiad, Flor de Pequi e Bloco dos Forrozeiros. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Prêmio Onça Pintada - No sábado, se apresentam grupos de danças populares e sapateado, todas as categorias e modalidades do infantil e juvenil. O evento é uma oportunidade para bailarinos de Mato Grosso do Sul e de outras regiões mostrarem seu talento e dedicação à arte da dança. A partir das 16h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

Batalha da Ponte - Para celebrar a memória da rapper Nêgalu, e a cultura hip hop, será realizada uma batalha de rimas na Cufa (Central Unica de Favelas). No evento, os grafiteiros Thais Maia e GB eternizarão a presença da rapper, que faleceu no último dia 19, nos muros da Cufa. A partir das 18h, na Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

Cine na Praça Itinerante - Para agradar todos os públicos e democratizar o acesso ao cinema, o Parque Jacques da Luz ganhará ares cinematográficos. Neste sábado, o filme “Barbie” será exibido ao ar livre. Começa às 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

Pagode do Tadeu - As melhores do sambista Jorge Aragão estarão no Pagode do Tadeu, no Copo Bar. A partir das 19h, no Copa Bar e Restaurante, localizado na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Iara Rennó - A Estação Cultural Teatro do Mundo recebe Iara Rennó no "Palco Delas". A cantora foi indicada ao Grammy Latino 2022 com o álbum Oríkì na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, tem nove álbuns lançados. Possui cerca de 130 músicas gravadas, algumas interpretadas por grandes nomes da música brasileira como Elza Soares, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos, Jaloo, Ava Rocha, Virgínia Rodrigues e Lia de Itamaracá. No palco, haverá participação de Geraldo Espíndola. A partir das 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço. Entrada: ingressos a R$ 60, com compra pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

Tchê Rock - Diversas bandas e artistas locais de rock se reúnem no sábado para fazer show em prol do Rio Grande do Sul. A arrecadação será destinada a pessoas afetadas pelo desastre ambiental. Vai ter A Arca, Stone Crow, Kefla, Bêbados Habilidosos, Bortoti, Herezia, Lowdown, Monsters, Bobnoise, On the Road, Plano Zero, Bravo e Meio, e Redenção. A partir das 19h, na Garagi Eventos, localizada na Rua Coxim. Entrada: ingressos a R$ 20, pelo site.

Festa Colocada - A festa “Colocada: Eu te Amo” vai agitar o Ponto Bar no sábado, com os/as DJs Abhnerrr, Cru Bloom, Amanda Ka, Gus Freitas, Afro Paty, Gwen the Doll, LadyAfroo e Baiflu. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo site.

DOMINGO

Prêmio Onça Pintada - O último dia do Prêmio Onça Pintada será de premiação e gala dos vencedores. Está marcado para às 9h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

I Festival Canta Aê Capoeira - O festival acontecerá neste domingo, com animação do grupo Filhos do Vento. Durante o evento, haverá venda de arroz carreteiro e ainda roda de samba e de capoeira, além de microfone aberto para quem quiser mostrar sua arte. Começa às 11h30, na Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

Feira Borogodó - Com expositores de gastronomia, arte, lazer, moda sustentável e muito borogodó. O evento contará com apresentação cultural e será animado por grupo de samba. Será das 9h às 15h, na Praça Coophafé, localizada na Rua das Graças, 3163. Entrada é gratuita.

Cine na Praça Itinerante - Para finalizar a programação do Cine na Praça Itinerante será exibido o filme “A Pequena Sereia” neste domingo. A partir das 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

